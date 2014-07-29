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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1670167116721673
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17

prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом суммируется и делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг :wink:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:01

  prodigy написав:
  Faceless написав:
чик написав:всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50 :wink:
Может и справедливее, но технически проблемно


надо отдать такую работу на outsourcing

оплата за труд: медаль "бухгалтер года"(Счетовод Вотруба )



теоретически есть два варианта
взять график архива миняйла или минфина и оттуда раз в две недели усреднять курсА для фиксации результата.
второй вариант - назначить график дежурств виноватых-ответственных :mrgreen: - ответственный будет ежедневно в 15_00 сводить данные наших обменок и каждую неделю будет пересменка ответственных :mrgreen:

главное только чтоб не получились "Счетоводы в отрубе" :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:53

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28.05

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28.40

15.12.2020
27.70

31.12.2020
28.25

15.01.2021
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