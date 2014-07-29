ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом суммируется и делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17
prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом суммируется и делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг
а шо делать?
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:01
теоретически есть два варианта
взять график архива миняйла или минфина и оттуда раз в две недели усреднять курсА для фиксации результата.
второй вариант - назначить график дежурств виноватых-ответственных - ответственный будет ежедневно в 15_00 сводить данные наших обменок и каждую неделю будет пересменка ответственных
главное только чтоб не получились "Счетоводы в отрубе"
Додано: Нед 01 лис, 2020 16:59
15.11.2020
28.05
30.11.2020
28.40
15.12.2020
27.70
31.12.2020
28.25
15.01.2021
28.75
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|