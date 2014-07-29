ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом суммируется и делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17
prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом суммируется и делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг
а шо делать?
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:01
теоретически есть два варианта
взять график архива миняйла или минфина и оттуда раз в две недели усреднять курсА для фиксации результата.
второй вариант - назначить график дежурств виноватых-ответственных - ответственный будет ежедневно в 15_00 сводить данные наших обменок и каждую неделю будет пересменка ответственных
главное только чтоб не получились "Счетоводы в отрубе"
Додано: Нед 01 лис, 2020 16:59
15.11.2020
28.05
30.11.2020
28.40
15.12.2020
27.70
31.12.2020
28.25
15.01.2021
28.75
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Додано: Пон 02 лис, 2020 09:27
вопрос не стоит выеденного яйца, только не вижу в этом никакого смысла...
что мы тогда будем прогнозировать? среднюю температуру по палате
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:38
еще раз повторяю, вопрос не в том как это организовать...а на буя?
график дежурств(попахивает совком), я своё отфахтил и отдежурил (35 лет),
это глупость, которую земляк поднимает не первый раз (без обид), мне честно не интересны уже никакие прогнозы...просто по инерции тут (7 лет почти как общаюсь с вами)
да чуть на забыл дать свой прогноз на 15/11 28.78
обоснование: в стране полная опа (и не только с бюджетом), Медведчук/Портной/Коломойский(и др агенты кремля) сделали большую провокацию (кинули под танки КСУ), думаю что за 2 недели не разрулят, поэтому курс вверх (возможно даже выше моего прогноза)
поэтому важен сам прогноз на дату, а не среднее за 2 недели
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 02 лис, 2020 09:50
это не глупость, а справедливость и грил об этом всего 2раза включая этот, просто в прошлый никто никак не отреагировал, а в этот такие простыни с подколами с остальным согласен, для меня это игра...
а шо делать?
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:31
Ну шо сказати?
1) Майже карантин. В Німеччинах-Франціях-Австріях? легка форма карантину.
Інші країни на підході.
2) Майже нульова зацікавленість в товарах/послугах (гадаю, десь разів в 5-10 спад зацікавленості). Ну, хтось ще виїжджає на хороших клієнтських базах чи просто на сезонності (можливо в когось саме "жнива" зараз) тощо. Ну, ті, хто освоює державні кошти, на коні.
З одного боку, кому потрібні ті доляри, якщо гривня в рази уповільнила швидкість обертання.
З іншого боку, мабуть надрукують щось.
Нехай 28,62.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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