ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Пон 02 лис, 2020 09:38

Alex2007 написав: prodigy написав:

надо отдать такую работу на outsourcing



оплата за труд: медаль "бухгалтер года"(Счетовод Вотруба ) надо отдать такую работу на outsourcingоплата за труд: медаль "бухгалтер года"(





теоретически есть два варианта

взять график архива миняйла или минфина и оттуда раз в две недели усреднять курсА для фиксации результата.

второй вариант - назначить график дежурств виноватых-ответственных - ответственный будет ежедневно в 15_00 сводить данные наших обменок и каждую неделю будет пересменка ответственных



главное только чтоб не получились "Счетоводы в отрубе" теоретически есть два вариантавзять график архива миняйла или минфина и оттуда раз в две недели усреднять курсА для фиксации результата.второй вариант - назначить график дежурств виноватых-ответственных- ответственный будет ежедневно в 15_00 сводить данные наших обменок и каждую неделю будет пересменка ответственныхглавное только чтоб не получились "Счетоводы в отрубе"

еще раз повторяю, вопрос не в том как это организовать...а на буя?график дежурств(попахивает совком), я своё отфахтил и отдежурил (35 лет),это глупость, которую земляк поднимает не первый раз (без обид), мне честно не интересны уже никакие прогнозы...просто по инерции тут (7 лет почти как общаюсь с вами)да чуть на забыл дать свой прогноз на 15/11 28.78обоснование: в стране полная опа (и не только с бюджетом), Медведчук/Портной/Коломойский(и др агенты кремля) сделали большую провокацию (кинули под танки КСУ), думаю что за 2 недели не разрулят, поэтому курс вверх (возможно даже выше моего прогноза)поэтому важен сам прогноз на дату, а не среднее за 2 недели