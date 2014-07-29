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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1670167116721673
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:17

prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом суммируется и делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг :wink:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:01

  prodigy написав:
  Faceless написав:
чик написав:всё таки считать средний курс за 2недели, а не в последний день более справедливо, бо так чистая угадайка получается. в одессе утром было 28.50 :wink:
Может и справедливее, но технически проблемно


надо отдать такую работу на outsourcing

оплата за труд: медаль "бухгалтер года"(Счетовод Вотруба )



теоретически есть два варианта
взять график архива миняйла или минфина и оттуда раз в две недели усреднять курсА для фиксации результата.
второй вариант - назначить график дежурств виноватых-ответственных :mrgreen: - ответственный будет ежедневно в 15_00 сводить данные наших обменок и каждую неделю будет пересменка ответственных :mrgreen:

главное только чтоб не получились "Счетоводы в отрубе" :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:53

28.65 на 15.11
Housane
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 16:59

15.11.2020
28.05

30.11.2020
28.40

15.12.2020
27.70

31.12.2020
28.25

15.01.2021
28.75
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:27

  чик написав:prodigy
всего лишь констатирую факт. 2недели в ехселе фиксируется средний курс на 15.00 потом суммируется и делится на количество дней - это не высшая математика или я, как гуманитарий, чего то не догоняю? а вооще вже грил на эту тему - мне пофиг :wink:



вопрос не стоит выеденного яйца, только не вижу в этом никакого смысла...
что мы тогда будем прогнозировать? среднюю температуру по палате :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:38

  Alex2007 написав:
  prodigy написав:
надо отдать такую работу на outsourcing

оплата за труд: медаль "бухгалтер года"(Счетовод Вотруба )



теоретически есть два варианта
взять график архива миняйла или минфина и оттуда раз в две недели усреднять курсА для фиксации результата.
второй вариант - назначить график дежурств виноватых-ответственных :mrgreen: - ответственный будет ежедневно в 15_00 сводить данные наших обменок и каждую неделю будет пересменка ответственных :mrgreen:

главное только чтоб не получились "Счетоводы в отрубе" :lol:


еще раз повторяю, вопрос не в том как это организовать...а на буя?
график дежурств(попахивает совком), я своё отфахтил и отдежурил (35 лет),

это глупость, которую земляк поднимает не первый раз (без обид), мне честно не интересны уже никакие прогнозы...просто по инерции тут (7 лет почти как общаюсь с вами)

да чуть на забыл дать свой прогноз на 15/11 28.78
обоснование: в стране полная опа (и не только с бюджетом), Медведчук/Портной/Коломойский(и др агенты кремля) сделали большую провокацию (кинули под танки КСУ), думаю что за 2 недели не разрулят, поэтому курс вверх (возможно даже выше моего прогноза)

поэтому важен сам прогноз на дату, а не среднее за 2 недели
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:50

  prodigy написав: глупость, которую земляк поднимает не первый раз (без обид), мне честно не интересны уже никакие прогнозы...просто по инерции тут (7 лет почти как общаюсь с вами)

это не глупость, а справедливость и грил об этом всего 2раза включая этот, просто в прошлый никто никак не отреагировал, а в этот такие простыни с подколами :lol: с остальным согласен, для меня это игра...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:31

Ну шо сказати?
1) Майже карантин. В Німеччинах-Франціях-Австріях? легка форма карантину.
Інші країни на підході.
2) Майже нульова зацікавленість в товарах/послугах (гадаю, десь разів в 5-10 спад зацікавленості). Ну, хтось ще виїжджає на хороших клієнтських базах чи просто на сезонності (можливо в когось саме "жнива" зараз) тощо. Ну, ті, хто освоює державні кошти, на коні.

З одного боку, кому потрібні ті доляри, якщо гривня в рази уповільнила швидкість обертання.
З іншого боку, мабуть надрукують щось.

Нехай 28,62.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.70 на середину листопада
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