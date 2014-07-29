ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за четвертий квартал: І місце - Игорь Алексеевич з похибкою менше 2 копійок ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 3 копійок ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 4 копійок
Прогнози на середину листопада, приймаються ще до кінця дня Мій прогноз - 28,55
prodigy написав: глупость, которую земляк поднимает не первый раз (без обид), мне честно не интересны уже никакие прогнозы...просто по инерции тут (7 лет почти как общаюсь с вами)
это не глупость, а справедливость и грил об этом всего 2раза включая этот, просто в прошлый никто никак не отреагировал, а в этот такие простыни с подколами с остальным согласен, для меня это игра...
земляк, не принимай к сердцу, ничем не хотел и не хочу тебя обидеть подколов абсолютно ноль, просто , сейчас в стране такое творится, а мы как дет малые фг знает о чем спор ведем...я больше не спорю ни с кем(времени нет и смысла)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Дык, у нас в стране ща всё серьезно - вынуждены соответствовать На мой взгляд, всё под контролем НБУ - где захотят (условно), там и остановят! Хотя может картину видят лучше нас и не так всё просто - хз! Но раскачку начали, поводов хоть отбавляй - почему не поиграться вверх-вниз?