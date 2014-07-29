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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:33

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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:41

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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:57

Зображення

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - Игорь Алексеевич з похибкою менше 2 копійок
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 3 копійок
ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 4 копійок

Прогнози на середину листопада, приймаються ще до кінця дня
Мій прогноз - 28,55
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:37

Faceless
У Вас в повідомленні 28,32, а в табличці - 28,55...
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:38

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

29,10 на 15.11
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:08

  чик написав:
  prodigy написав: глупость, которую земляк поднимает не первый раз (без обид), мне честно не интересны уже никакие прогнозы...просто по инерции тут (7 лет почти как общаюсь с вами)

это не глупость, а справедливость и грил об этом всего 2раза включая этот, просто в прошлый никто никак не отреагировал, а в этот такие простыни с подколами :lol: с остальным согласен, для меня это игра...


земляк, не принимай к сердцу, ничем не хотел и не хочу тебя обидеть
подколов абсолютно ноль, просто , сейчас в стране такое творится, а мы как дет малые
фг знает о чем спор ведем...я больше не спорю ни с кем(времени нет и смысла)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:08

  SAndriy1 написав:29,10 на 15.11


вот это серьезный прогноз
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:39

нуу, за стабільність :wink:
28.49
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

AlexTk написав:Faceless
У Вас в повідомленні 28,32, а в табличці - 28,55...
Чорт, копіпастив і недокопіпастив :(
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:48

  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:29,10 на 15.11


вот это серьезный прогноз

Дык, у нас в стране ща всё серьезно - вынуждены соответствовать ;)
На мой взгляд, всё под контролем НБУ - где захотят (условно), там и остановят! Хотя может картину видят лучше нас и не так всё просто - хз!
Но раскачку начали, поводов хоть отбавляй - почему не поиграться вверх-вниз?
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