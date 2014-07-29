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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.85 на 15.11
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:39
если каждый день будем расти как сегодня по 10 копеек то может статся и 29 с половиной.
но может таки - будет рост не каждый день.
значит прогнозирую 29 ровно на конец ноября
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:26
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:53
28.80 на 15.11
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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