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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.85 на 15.11
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:39
если каждый день будем расти как сегодня по 10 копеек то может статся и 29 с половиной.
но может таки - будет рост не каждый день.
значит прогнозирую 29 ровно на конец ноября
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:26
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:53
28.80 на 15.11
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:48
тоже 29
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 04 лис, 2020 00:00
28.70
вроде успел, ато развлекаясь чуть не забыл исполнить свой долг
а шо делать?
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:44
никто не поставил ниже чем 28.55 и ниже чем 28.62.
я поставил 28.05
межбанк 28.30/28.25
можно мне медальку досрочно?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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