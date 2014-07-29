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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1672167316741675
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.85 на 15.11
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:39

если каждый день будем расти как сегодня по 10 копеек то может статся и 29 с половиной.
но может таки - будет рост не каждый день.
значит прогнозирую 29 ровно на конец ноября
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:40

На 15.11 - 28,82
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:26

  uaprofi написав:если каждый день будем расти как сегодня по 10 копеек то может статся и 29 с половиной.
но может таки - будет рост не каждый день.
значит прогнозирую 29 ровно на конец ноября

А на середину? ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:53

28.80 на 15.11
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:48

  SAndriy1 написав:
  uaprofi написав:если каждый день будем расти как сегодня по 10 копеек то может статся и 29 с половиной.
но может таки - будет рост не каждый день.
значит прогнозирую 29 ровно на конец ноября

А на середину? ;)


тоже 29
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:00

28.70
вроде успел, ато развлекаясь чуть не забыл исполнить свой долг :)
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:44

никто не поставил ниже чем 28.55 и ниже чем 28.62.

я поставил 28.05


межбанк 28.30/28.25

можно мне медальку досрочно? :) :lol: :lol:
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:38

  proftpd66 написав:никто не поставил ниже чем 28.55 и ниже чем 28.62.

я поставил 28.05


межбанк 28.30/28.25

можно мне медальку досрочно? :) :lol: :lol:


15.11. - Получите деревянную медаль)) :D
ниже 28,5 даже мечтать не стоит.
сегодня временный откат.
Америка в выборах.
всё там будет путём
а нас по любому вжарят по полной программе кто бы там не победил.
вспомнят они нам хохлятское - и вашим и нашим :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 1672167316741675
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