ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

можете даже не сомневаться, что 15.11 будет ниже 28.5 - на график гляньте на всякий случай, когда за пару дней отваливается на 40 копеек, при этом с невероятными потугами выросли на несчастную гривну с лишним за месяца 2.5-3.
Когда все уверены в росте - так легче всего побрить (пусть даже временно).
Если завтра МБ не вырастет к концу дня хотя бы до 28.35 - а лучше 28.4 - то пока вниз (и возможная возможность)) неотработаного диапазона 27.5 - 28 вновь приобретает актуальность.. ) Не настаиваю.
Америка в выборах.
всё там будет путём
а в этом есть сомнения как минимум до их инавгурации.