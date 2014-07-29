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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1673167416751676
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  Игорь Алексеевич написав:15.11. - Получите деревянную медаль))
ниже 28,5 даже мечтать не стоит.


можете даже не сомневаться, что 15.11 будет ниже 28.5 - на график гляньте на всякий случай, когда за пару дней отваливается на 40 копеек, при этом с невероятными потугами выросли на несчастную гривну с лишним за месяца 2.5-3.
Когда все уверены в росте - так легче всего побрить (пусть даже временно). :mrgreen:
Если завтра МБ не вырастет к концу дня хотя бы до 28.35 - а лучше 28.4 - то пока вниз (и возможная возможность)) неотработаного диапазона 27.5 - 28 вновь приобретает актуальность.. ) Не настаиваю.

Америка в выборах.
всё там будет путём

а в этом есть сомнения как минимум до их инавгурации.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:48

  Igneus написав:
  proftpd66 написав:никто не поставил ниже чем 28.55 и ниже чем 28.62.

я поставил 28.05


межбанк 28.30/28.25

можно мне медальку досрочно? :) :lol: :lol:

Сконцентрируйте усилие своей воли так, чтобы завтра на МБ было продолжено движение в сторону 28.05.
Не будет ничего страшного, если курс пролетит и ниже под 28.
Я все-равно буду ходатайствовать за Вашу медальку :wink:



Цветы, поздравления не будут ? :)

28.10/28.15
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:04

  proftpd66 написав:Цветы, поздравления не будут ? :)

28.10/28.15

Кому, Байдену? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:36

ОТП 28.06 28.17
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:00

купил в газе по 28.28, потом снял в кассе на Мосте Патона.

В банках дефицита нету. Может быть только у некоторых, как у Алки есть. И то маловерятно. у Алки 28.24
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