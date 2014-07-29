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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:46
Игорь Алексеевич написав:
15.11. - Получите деревянную медаль))
ниже 28,5 даже мечтать не стоит.
можете даже не сомневаться, что 15.11 будет ниже 28.5 - на график гляньте на всякий случай, когда за пару дней отваливается на 40 копеек, при этом с невероятными потугами выросли на несчастную гривну с лишним за месяца 2.5-3.
Когда все уверены в росте - так легче всего побрить (пусть даже временно).
Если завтра МБ не вырастет к концу дня хотя бы до 28.35 - а лучше 28.4 - то пока вниз (и возможная возможность)) неотработаного диапазона 27.5 - 28 вновь приобретает актуальность.. ) Не настаиваю.
Америка в выборах.
всё там будет путём
а в этом есть сомнения как минимум до их инавгурации.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:48
Igneus написав: proftpd66 написав:
никто не поставил ниже чем 28.55 и ниже чем 28.62.
я поставил 28.05
межбанк 28.30/28.25
можно мне медальку досрочно?
Сконцентрируйте усилие своей воли так, чтобы завтра на МБ было продолжено движение в сторону 28.05.
Не будет ничего страшного, если курс пролетит и ниже под 28.
Я все-равно буду ходатайствовать за Вашу медальку
Цветы, поздравления не будут ?
28.10/28.15
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:04
proftpd66 написав:
Цветы, поздравления не будут ?
28.10/28.15
Кому, Байдену?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:36
ОТП 28.06 28.17
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Додано: Суб 14 лис, 2020 23:00
купил в газе по 28.28, потом снял в кассе на Мосте Патона.
В банках дефицита нету. Может быть только у некоторых, как у Алки есть. И то маловерятно. у Алки 28.24
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Додано: Нед 15 лис, 2020 16:25
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Нед 15 лис, 2020 16:43
зачем нам бариги? если у банок ликвидность налика большая и курс лучше
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Додано: Нед 15 лис, 2020 20:29
10/9/9
не збырався, а предлагал. ахренительно сложно, да?
Ага, бу-га-га!
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 15 лис, 2020 22:25
чик написав:10/9/9
не збырався, а предлагал. ахренительно сложно, да?
Принаймні мені багато не треба:
1) Хотілося б бачити вчасно зібрану статистику, як домовлялись, в 15:00 15-того і в останній день місяця.
2) А також вчасно бачити таблицю з прогнозом і потім таблицю з результатом.
А реально і статистика збирається коли прийдеться, і таблиці з'являються, коли прийдеться.
Ну ок, нехай.
А пропонувати можна що завгодно.
Але коли пропонуєте, будьте такі ласкаві, на власному прикладі покажіть, що ви готові хоча б 15-го і в останній день місяця зібрати статистику в 15:00. Не кажучи вже за кожен день.
Якщо не готові, тоді про що розмова? Що хтось буде це робити кожен день? Хто?
Особисто мені взагалі не цікаво носити будильник і кожен день рівно в 15:00 збирати статистику. Та навіть кожне 15-те і в останній день місяця не завжди є можливість дивитися.
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10/9/9
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Додано: Пон 16 лис, 2020 00:47
10/9/9 написав:
Особисто мені взагалі не цікаво носити будильник і кожен день рівно в 15:00 збирати статистику.
Тим не менш, я вам вдячнй, що хоч і з невеликим запізненням, але публікуєте статистику. Бо мені теж "взагалі не цікаво носити будильник і рівно в 15:00 збирати статистику"
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