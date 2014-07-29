ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поздоровляємо переможців III етапу конкурсу за четвертий квартал: І місце - clientage з похибкою трохи більше 13 копійок, і виходить на 1 місце за абсолютним рейтингом ІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 19 копійок ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи більше 26 копійок
Прогнози на кінець листопада, приймаються до кінця дня вівторка 17.11
10/9/9 написав:А пропонувати можна що завгодно. Але коли пропонуєте, будьте такі ласкаві, на власному прикладі покажіть, що ви готові хоча б 15-го і в останній день місяця зібрати статистику в 15:00. Не кажучи вже за кожен день. Якщо не готові, тоді про що розмова? Що хтось буде це робити кожен день? Хто?
тут есть и были персонажи с амбициями, для которых оч. важен результат. перечислять и тыкать пальцем не буду, итак видно. для них и предлагал более справедливый способ подсчёта - это очевидно. спорить лень и не надо мну неоднократно коллективно подкалывать или читать нотации как прально шо то делать - это мне пофиг, просто отправляю в игнор
proftpd66 написав:если межбанк будет 28.12, банки 28.24. Обменки будут 28.9 например (такое было уже). Мы будем считать по обменкам 28.9?
Обменки работают не в параллельной реальности. Курс межбанка простому смертному до лампочки - он на межбанке ни купить ни продать не может. Если в банках 28.24, а в обменках 28.9 - тому есть причина, и она банальна - в банках по 28.24 просто не будет валюты в наличии. В обменках она есть всегда. После того, как появился онлайн обмен валюты, который нивелировал проблему "нет долларов в кассе", курсы обменок и курсы банков (по крайней мере тех, где можно купить онлайн) уже значительно не отличаются.