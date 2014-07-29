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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1675167616771678>
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:01

Зображення

Поздоровляємо переможців III етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - clientage з похибкою трохи більше 13 копійок, і виходить на 1 місце за абсолютним рейтингом
ІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 19 копійок
ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи більше 26 копійок

Прогнози на кінець листопада, приймаються до кінця дня вівторка 17.11
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 09:17

  10/9/9 написав:А пропонувати можна що завгодно.
Але коли пропонуєте, будьте такі ласкаві, на власному прикладі покажіть, що ви готові хоча б 15-го і в останній день місяця зібрати статистику в 15:00. Не кажучи вже за кожен день. :lol:
Якщо не готові, тоді про що розмова? Що хтось буде це робити кожен день? Хто?

тут есть и были персонажи с амбициями, для которых оч. важен результат. перечислять и тыкать пальцем не буду, итак видно. для них и предлагал более справедливый способ подсчёта - это очевидно. спорить лень и не надо мну неоднократно коллективно подкалывать или читать нотации как прально шо то делать - это мне пофиг, просто отправляю в игнор :wink: :lol:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:22

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28.2 на 01.12.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:03

28.25 на 30.11
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:24

28,60 на 01.12
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:48

28.43 на 30.11
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:36

Может кто-то, мне дураку сказать, зачем считать по обменкам-барыгам?

если межбанк будет 28.12, банки 28.24. Обменки будут 28.9 например (такое было уже). Мы будем считать по обменкам 28.9?

Обменки - это барыги которых развели спекулянты. Охря говорил что его друг владелец обменок покупал по 27.2 и потом продал по 26
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  proftpd66 написав:если межбанк будет 28.12, банки 28.24. Обменки будут 28.9 например (такое было уже). Мы будем считать по обменкам 28.9?

Обменки работают не в параллельной реальности. Курс межбанка простому смертному до лампочки - он на межбанке ни купить ни продать не может. Если в банках 28.24, а в обменках 28.9 - тому есть причина, и она банальна - в банках по 28.24 просто не будет валюты в наличии. В обменках она есть всегда.
После того, как появился онлайн обмен валюты, который нивелировал проблему "нет долларов в кассе", курсы обменок и курсы банков (по крайней мере тех, где можно купить онлайн) уже значительно не отличаются.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:57

Faceless

1)
я брал в газе 2100$ в Четверг, перед этим купил 28.28 в мобильном приложении газа в Вторник или Среду

валюты полно, там гривны не будет.

2) 3-4 крупных банка показывали в пятницу 28.24 Пумп, Алла, и еще один. ОПТ
газ 28.28

3) Алла, ОТП обмен 28.24 все выходные. (в ОТП комиссия 0.1% всего ~~28.23)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:11

28.47 на 30.11
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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