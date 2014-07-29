ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:26
28.70
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Пон 16 лис, 2020 18:20
чтобы превратить безнал газа, пумба, аллы или отп в нал то нужно ехать в отделения которые в своей массе работают до 17 (17-30 отп) и работают только по рабочим дням
у аллы конечно есть немного отделений выходного дня, но ... работали ли например такие отделения например в эти выходные? (епики же вроде закрыты были)
но и все помнят шо могут не "летать самолёты" и не "плавать параходы", в некоторых банках ставят в непонятные времена лимит кассы в 100 долл. заказ да - работает. но это через три дня - а там может быть уже совсем другая история
дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
|