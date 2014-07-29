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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1675167616771678
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:26

28.70
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  proftpd66 написав:Faceless

1)
я брал в газе 2100$ в Четверг, перед этим купил 28.28 в мобильном приложении газа в Вторник или Среду

валюты полно, там гривны не будет.

2) 3-4 крупных банка показывали в пятницу 28.24 Пумп, Алла, и еще один. ОПТ
газ 28.28

3) Алла, ОТП обмен 28.24 все выходные. (в ОТП комиссия 0.1% всего ~~28.23)


чтобы превратить безнал газа, пумба, аллы или отп в нал то нужно ехать в отделения которые в своей массе работают до 17 (17-30 отп) и работают только по рабочим дням
у аллы конечно есть немного отделений выходного дня, но ... работали ли например такие отделения например в эти выходные? (епики же вроде закрыты были)
но и все помнят шо могут не "летать самолёты" и не "плавать параходы", в некоторых банках ставят в непонятные времена лимит кассы в 100 долл. заказ да - работает. но это через три дня - а там может быть уже совсем другая история

дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:53

  uaprofi написав:
  proftpd66 написав:Faceless

1)
я брал в газе 2100$ в Четверг, перед этим купил 28.28 в мобильном приложении газа в Вторник или Среду

валюты полно, там гривны не будет.

2) 3-4 крупных банка показывали в пятницу 28.24 Пумп, Алла, и еще один. ОПТ
газ 28.28

3) Алла, ОТП обмен 28.24 все выходные. (в ОТП комиссия 0.1% всего ~~28.23)


чтобы превратить безнал газа, пумба, аллы или отп в нал то нужно ехать в отделения которые в своей массе работают до 17 (17-30 отп) и работают только по рабочим дням
у аллы конечно есть немного отделений выходного дня, но ... работали ли например такие отделения например в эти выходные? (епики же вроде закрыты были)
но и все помнят шо могут не "летать самолёты" и не "плавать параходы", в некоторых банках ставят в непонятные времена лимит кассы в 100 долл. заказ да - работает. но это через три дня - а там может быть уже совсем другая история

дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!


я был, этого не было. Это было в Марте. Зачем нам налик?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:22

Кажуть, що біля 28,0 ще можуть потоптатись.
Не дуже віриться, але хоч не 3030.
Нехай 28,35.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.45
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.37
а шо делать?
чик
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