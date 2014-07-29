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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:26
28.70
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:45
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Додано: Пон 16 лис, 2020 18:20
proftpd66 написав:Faceless
1)
я брал в газе 2100$ в Четверг, перед этим купил 28.28 в мобильном приложении газа в Вторник или Среду
валюты полно, там гривны не будет.
2) 3-4 крупных банка показывали в пятницу
28.24 Пумп, Алла, и еще один. ОПТ
газ 28.28
3) Алла, ОТП обмен 28.24 все выходные
. (в ОТП комиссия 0.1% всего ~~28.23)
чтобы превратить безнал газа, пумба, аллы или отп в нал то нужно ехать в отделения которые в своей массе работают до 17 (17-30 отп) и работают только по рабочим дням
у аллы конечно есть немного отделений выходного дня, но ... работали ли например такие отделения например в эти выходные? (епики же вроде закрыты были)
но и все помнят шо могут не "летать самолёты" и не "плавать параходы", в некоторых банках ставят в непонятные времена лимит кассы в 100 долл. заказ да - работает. но это через три дня - а там может быть уже совсем другая историядам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:53
uaprofi написав: proftpd66 написав:Faceless
1)
я брал в газе 2100$ в Четверг, перед этим купил 28.28 в мобильном приложении газа в Вторник или Среду
валюты полно, там гривны не будет.
2) 3-4 крупных банка показывали в пятницу
28.24 Пумп, Алла, и еще один. ОПТ
газ 28.28
3) Алла, ОТП обмен 28.24 все выходные
. (в ОТП комиссия 0.1% всего ~~28.23)
чтобы превратить безнал газа, пумба, аллы или отп в нал то нужно ехать в отделения которые в своей массе работают до 17 (17-30 отп) и работают только по рабочим дням
у аллы конечно есть немного отделений выходного дня, но ... работали ли например такие отделения например в эти выходные? (епики же вроде закрыты были)
но и все помнят шо могут не "летать самолёты" и не "плавать параходы", в некоторых банках ставят в непонятные времена лимит кассы в 100 долл. заказ да - работает. но это через три дня - а там может быть уже совсем другая историядам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
я был, этого не было. Это было в Марте. Зачем нам налик?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:22
Кажуть, що біля 28,0 ще можуть потоптатись.
Не дуже віриться, але хоч не 3030.
Нехай 28,35.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:05
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:15
28.37
а шо делать?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:28
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:31
28,24 на конец ноября. Думаю оч медленно но сползем еще
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Faceless
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