ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:13
https://obmen.lviv.ua/
28,51
https://obmenka24.kiev.ua/
28,51
https://obmenka.od.ua/
28,48
https://obmenka.kharkov.ua/
28,60
https://obmen.dp.ua/
28,60
https://obmenka.vinnica.ua/
28,55
https://obmin.chernivtsi.ua/
28,52
http://obmen.zaporizhzhe.ua/
28,52
http://obmin.khmelnitskiy.ua/
28,55
Середній курс 28,5378
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце -
Игорь Алексеевич
та
Sandriy 1
з похибкою трохи більше 6 копійок
ІІ місце -
prodigy
з похибкою трохи менше 7 копійок
ІІІ місце -
Diman
та
Mayag
з похибкою трохи менше 9 копійок
Прогнози на кінець листопада, приймаються до кінця дня середи 02.12
Faceless
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:33
Faceless На середину грудня, мабуть. 15.12 - 28.6 31.12 - 28.3
yurko81
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