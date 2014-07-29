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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1676167716781679
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:13

https://obmen.lviv.ua/ 28,51
https://obmenka24.kiev.ua/ 28,51
https://obmenka.od.ua/ 28,48
https://obmenka.kharkov.ua/ 28,60
https://obmen.dp.ua/ 28,60
https://obmenka.vinnica.ua/ 28,55
https://obmin.chernivtsi.ua/ 28,52
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 28,52
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 28,55

Середній курс 28,5378

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - Игорь Алексеевич та Sandriy 1 з похибкою трохи більше 6 копійок
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 7 копійок
ІІІ місце - Diman та Mayag з похибкою трохи менше 9 копійок

Прогнози на середину грудня, приймаються до кінця дня середи 02.12
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:33

Faceless
На середину грудня, мабуть.
15.12 - 28.6
31.12 - 28.3
yurko81
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:06

на 15/12 28,64
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:22

оставляю 29 до конца года!
  uaprofi написав:дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

uaprofi написав:оставляю 29 до конца года!
  uaprofi написав:дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
В смысле на все даты 29? Я видимо не так понял, внесу
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:27

на 15/12 28.58
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:32

  Faceless написав:
uaprofi написав:оставляю 29 до конца года!
  uaprofi написав:дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
В смысле на все даты 29? Я видимо не так понял, внесу

да, на все даты 29
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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