ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:13
https://obmen.lviv.ua/
28,51
https://obmenka24.kiev.ua/
28,51
https://obmenka.od.ua/
28,48
https://obmenka.kharkov.ua/
28,60
https://obmen.dp.ua/
28,60
https://obmenka.vinnica.ua/
28,55
https://obmin.chernivtsi.ua/
28,52
http://obmen.zaporizhzhe.ua/
28,52
http://obmin.khmelnitskiy.ua/
28,55
Середній курс 28,5378
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце -
Игорь Алексеевич
та
Sandriy 1
з похибкою трохи більше 6 копійок
ІІ місце -
prodigy
з похибкою трохи менше 7 копійок
ІІІ місце -
Diman
та
Mayag
з похибкою трохи менше 9 копійок
Прогнози на середину грудня, приймаються до кінця дня середи 02.12
Faceless
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:33
Faceless На середину грудня, мабуть. 15.12 - 28.6 31.12 - 28.3
yurko81
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:06
на 15/12 28,64
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:22
оставляю
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до конца года!
uaprofi написав:
дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:24
uaprofi написав:
оставляю
29
до конца года!
uaprofi написав:
дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
В смысле на все даты 29? Я видимо не так понял, внесу
Faceless
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:27
на 15/12 28.58
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:32
Faceless написав: uaprofi написав:
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29
до конца года!
uaprofi написав:
дам ещё - досрочно прогноз до конца года - в декабре всё теже 29 грн и в середине и в конце!
В смысле на все даты 29? Я видимо не так понял, внесу
да, на все даты 29
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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