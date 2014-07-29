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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:35
на 15.12.
28,77
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.65
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.35 на 15.12
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