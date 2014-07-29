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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:35
на 15.12.
28,77
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.65
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.35 на 15.12
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:39
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28,52 на 15.12
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:10
можно поменять на 31.12? я протупил
сейчас уже 28.3 на 15 число провалимся под сцену
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Пожалуй, поставлю на 28.39 на середину декабря, хотя все равно есть сомнения, что снижение продолжится
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:57
межбанк может 28.05, банки 28.15, а барыги могут 28.39 - да
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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