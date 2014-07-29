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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1677167816791680
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:35

28.75 на 15.12
Housane
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:35

на 15.12.
28,77
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.65
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.35 на 15.12
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any4key
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28,52 на 15.12
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:50

28.53 на 15.12
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:10

можно поменять на 31.12? я протупил


сейчас уже 28.3 :lol: на 15 число провалимся под сцену
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Пожалуй, поставлю на 28.39 на середину декабря, хотя все равно есть сомнения, что снижение продолжится
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:57

  Faceless написав:Пожалуй, поставлю на 28.39 на середину декабря, хотя все равно есть сомнения, что снижение продолжится


межбанк может 28.05, банки 28.15, а барыги могут 28.39 - да
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 1677167816791680
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