ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Выставьте, плиз, таблицу с новыми прогнозами как будет возможность!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:16
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42
можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?
если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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