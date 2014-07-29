Выставьте, плиз, таблицу с новыми прогнозами как будет возможность!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:16
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42
можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?
если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11
Условия конкурса обсуждались давно. Обменки такие же участники рынка, как и банки, и то, что вы этого не понимаете, это только ваши проблемы. Тем более нет сейчас существенной разницы в курсах между банками и обменками (как это было до запуска онлайн обмена). Альфа - 28,39, ТАС - 28,45, Моно - 28,49, УкрСиб - 28,70, Приват - 28,65.
Обменки - +/- в том же диапазоне
Не будут - они не в параллельной реальности, они напрямую конкурируют с теми же банками. Не несите чушь.
П.С.
Но, в принципе, можно добавить к курсам обменок курсы ТОП онлайн банков для обмена: Приват, Альфу, ТАС - уже в следующем году
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44
ТАС уже продает по 28.20
я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Как упало, так до 15 числа и отрасти может, выводы рано делать
Додано: Вів 15 гру, 2020 01:37
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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