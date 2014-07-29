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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1678167916801681
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:16

  Faceless написав:Пожалуй, поставлю на 28.39 на середину декабря, хотя все равно есть сомнения, что снижение продолжится

Выставьте, плиз, таблицу с новыми прогнозами как будет возможность!
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:37

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42

можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?

если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11

  proftpd66 написав:можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?

если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49

Условия конкурса обсуждались давно. Обменки такие же участники рынка, как и банки, и то, что вы этого не понимаете, это только ваши проблемы. Тем более нет сейчас существенной разницы в курсах между банками и обменками (как это было до запуска онлайн обмена). Альфа - 28,39, ТАС - 28,45, Моно - 28,49, УкрСиб - 28,70, Приват - 28,65.
Обменки - +/- в том же диапазоне

  proftpd66 написав:если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49

Не будут - они не в параллельной реальности, они напрямую конкурируют с теми же банками. Не несите чушь.

П.С.
Но, в принципе, можно добавить к курсам обменок курсы ТОП онлайн банков для обмена: Приват, Альфу, ТАС - уже в следующем году
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44

ТАС уже продает по 28.20

я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:

  • кто-то прогнал 3млрд грн в акциях Укрнафты за 1 день. Гнал 5 дней. И другие акции.
  • 1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Как упало, так до 15 числа и отрасти может, выводы рано делать
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:37

> Хозяин системы.

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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32

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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 1678167916801681
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