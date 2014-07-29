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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1679168016811682>
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 10:16

  Faceless написав:Пожалуй, поставлю на 28.39 на середину декабря, хотя все равно есть сомнения, что снижение продолжится

Выставьте, плиз, таблицу с новыми прогнозами как будет возможность!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:37

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42

можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?

если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11

  proftpd66 написав:можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?

если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49

Условия конкурса обсуждались давно. Обменки такие же участники рынка, как и банки, и то, что вы этого не понимаете, это только ваши проблемы. Тем более нет сейчас существенной разницы в курсах между банками и обменками (как это было до запуска онлайн обмена). Альфа - 28,39, ТАС - 28,45, Моно - 28,49, УкрСиб - 28,70, Приват - 28,65.
Обменки - +/- в том же диапазоне

  proftpd66 написав:если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49

Не будут - они не в параллельной реальности, они напрямую конкурируют с теми же банками. Не несите чушь.

П.С.
Но, в принципе, можно добавить к курсам обменок курсы ТОП онлайн банков для обмена: Приват, Альфу, ТАС - уже в следующем году
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44

ТАС уже продает по 28.20

я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:

  • кто-то прогнал 3млрд грн в акциях Укрнафты за 1 день. Гнал 5 дней. И другие акции.
  • 1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Как упало, так до 15 числа и отрасти может, выводы рано делать
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:37

> Хозяин системы.

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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32

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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:23

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за четвертий кварт

https://obmen.lviv.ua/ 27,88
https://obmenka24.kiev.ua/ 27,89
https://obmenka.od.ua/ 27,88
https://obmenka.kharkov.ua/ 27,95
https://obmen.dp.ua/ 27,95
https://obmenka.vinnica.ua/ 27,89
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27,88
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27,90
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27,90

Середній курс 27,9022

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 20 копійок і виходить на перше місце в абсолютному рейтингу
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 50 копійок

Прогнози на кінець грудня, приймаються до кінця дня 17.12
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:45

  Faceless написав:https://obmen.lviv.ua/ 27,88
https://obmenka24.kiev.ua/ 27,89
https://obmenka.od.ua/ 27,88
https://obmenka.kharkov.ua/ 27,95
https://obmen.dp.ua/ 27,95
https://obmenka.vinnica.ua/ 27,89
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27,88
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27,90
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27,90

Середній курс 27,9022

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 20 копійок і виходить на перше місце в абсолютному рейтингу
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 50 копійок

Прогнози на кінець грудня, приймаються до кінця дня 17.12



никак не может быть победителем квартала тот, кто пропустил хотя бы один прогноз (а тут целых 2)...в таком разе победителем может даже тот , кто голосовал 1 раз (и занял первое место) и дальше ему нет смысла голосовать (зачем ухудшать позицию)

п.с. не признаю такие результаты

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