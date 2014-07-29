ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Чет 03 гру, 2020 14:11

proftpd66 написав: можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?



если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49 можно где-то написать, что конкурс чисто по курсу барыгах? а НЕ по курсам в кассах банков, и НЕ по курсах онлайн обмена в крупных банках?

proftpd66 написав: если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49 если будет 28.00, в банках 28.1, а барыги могут и 28.49

Условия конкурса обсуждались давно. Обменки такие же участники рынка, как и банки, и то, что вы этого не понимаете, это только ваши проблемы. Тем более нет сейчас существенной разницы в курсах между банками и обменками (как это было до запуска онлайн обмена). Альфа - 28,39, ТАС - 28,45, Моно - 28,49, УкрСиб - 28,70, Приват - 28,65.Обменки - +/- в том же диапазонеНе будут - они не в параллельной реальности, они напрямую конкурируют с теми же банками. Не несите чушь.П.С.Но, в принципе, можно добавить к курсам обменок курсы ТОП онлайн банков для обмена: Приват, Альфу, ТАС - уже в следующем году