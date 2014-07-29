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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1679168016811682
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:58

28,5 под новогоднюю ёлочку))
Всех с наступающими новогодними праздниками)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:03

  prodigy написав:п.с. не признаю такие результаты


тогда значит надо заставлять чтобы голосовали. Я например 28.25 поставил рано.

если каждый будет выступать. То я могу выступить:
В прошлый раз подсчитали по завышенному курсу обменок, НО альфа продавал 28.14. А подсчитали по 28.35 или по 28.39.

Мне уже ответили что по курсу обменок только, но тут для справедливости надо банки, так как, нету сейчас того что было 12.12, а реально было 15.20
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 1679168016811682
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