ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал: І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 20 копійок і виходить на перше місце в абсолютному рейтингу ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 50 копійок
Прогнози на кінець грудня, приймаються до кінця дня 17.12
никак не может быть победителем квартала тот, кто пропустил хотя бы один прогноз (а тут целых 2)...в таком разе победителем может даже тот , кто голосовал 1 раз (и занял первое место) и дальше ему нет смысла голосовать (зачем ухудшать позицию)
п.с. не признаю такие результаты
Посмотрим на результаты когда будут, ранее таких ситуаций не было, и в правилах не учли
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал: І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 20 копійок і виходить на перше місце в абсолютному рейтингу ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 50 копійок
Прогнози на кінець грудня, приймаються до кінця дня 17.12
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок
prodigy поставил 28.64, any4key - 28.35
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.