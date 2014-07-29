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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1679168016811682
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:58

28,5 под новогоднюю ёлочку))
Всех с наступающими новогодними праздниками)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:03

  prodigy написав:п.с. не признаю такие результаты


тогда значит надо заставлять чтобы голосовали. Я например 28.25 поставил рано.

если каждый будет выступать. То я могу выступить:
В прошлый раз подсчитали по завышенному курсу обменок, НО альфа продавал 28.14. А подсчитали по 28.35 или по 28.39.

Мне уже ответили что по курсу обменок только, но тут для справедливости надо банки, так как, нету сейчас того что было 12.12, а реально было 15.20
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  Faceless написав:https://obmen.lviv.ua/ 27,88
https://obmenka24.kiev.ua/ 27,89
https://obmenka.od.ua/ 27,88
https://obmenka.kharkov.ua/ 27,95
https://obmen.dp.ua/ 27,95
https://obmenka.vinnica.ua/ 27,89
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27,88
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27,90
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27,90

Середній курс 27,9022

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 20 копійок і виходить на перше місце в абсолютному рейтингу
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 50 копійок

Прогнози на кінець грудня, приймаються до кінця дня 17.12



никак не может быть победителем квартала тот, кто пропустил хотя бы один прогноз (а тут целых 2)...в таком разе победителем может даже тот , кто голосовал 1 раз (и занял первое место) и дальше ему нет смысла голосовать (зачем ухудшать позицию)

п.с. не признаю такие результаты

Зображення


Посмотрим на результаты когда будут, ранее таких ситуаций не было, и в правилах не учли
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23

я завышел с 28.25, на 26.25 :lol:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:28

  Faceless написав:https://obmen.lviv.ua/ 27,88
https://obmenka24.kiev.ua/ 27,89
https://obmenka.od.ua/ 27,88
https://obmenka.kharkov.ua/ 27,95
https://obmen.dp.ua/ 27,95
https://obmenka.vinnica.ua/ 27,89
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27,88
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27,90
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27,90

Середній курс 27,9022

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 20 копійок і виходить на перше місце в абсолютному рейтингу
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 50 копійок

Прогнози на кінець грудня, приймаються до кінця дня 17.12


ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок

prodigy поставил 28.64, any4key - 28.35
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

proftpd66 написав:
  Faceless написав:https://obmen.lviv.ua/ 27,88
https://obmenka24.kiev.ua/ 27,89
https://obmenka.od.ua/ 27,88
https://obmenka.kharkov.ua/ 27,95
https://obmen.dp.ua/ 27,95
https://obmenka.vinnica.ua/ 27,89
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27,88
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27,90
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27,90

Середній курс 27,9022

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за четвертий квартал:
І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 20 копійок і виходить на перше місце в абсолютному рейтингу
ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 50 копійок

Прогнози на кінець грудня, приймаються до кінця дня 17.12


ІІ місце - prodigy з похибкою трохи менше 45 копійок

prodigy поставил 28.64, any4key - 28.35
2 місце моє ))
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

На 31.12 - 28.05
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:47

  any4key написав:На 31.12 - 28.05


26.05 надо было поставить чтобы было 2 место :lol:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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