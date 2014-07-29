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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1680168116821683
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

На 31.12 28.20
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:55

28.11 на 31.12
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:11

27.25 - если можно изменить :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:37

  Faceless написав:Посмотрим на результаты когда будут, ранее таких ситуаций не было, и в правилах не учли

Згоден. Не спортивно виходить.
На майбутнє пропоную за пропуск туру - технічну поразку 3:0,
себто показники останнього місця у таблиці у пропущеному турі. :wink:

p.s.
Особистого інтересу не маю.
Але прикро за тих, хто відпрогнозував в кожному турі і по справедливості заслуговує на призові місця.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:18

  10/9/9 написав:
  Faceless написав:Посмотрим на результаты когда будут, ранее таких ситуаций не было, и в правилах не учли

Згоден. Не спортивно виходить.
На майбутнє пропоную за пропуск туру - технічну поразку 3:0,
себто показники останнього місця у таблиці у пропущеному турі. :wink:

p.s.
Особистого інтересу не маю.
Але прикро за тих, хто відпрогнозував в кожному турі і по справедливості заслуговує на призові місця.



Как это в правилах не учли? еще когда Витл здесь был говорили, что кто пропустил, может голосовать , но на победу за квартал не претендует

п.с. у нас конечно не "Формула-1", и не Кубок Мира по биатлону(или лыжам), но этапы "соревнований" пропускать нельзя (если только не травма, или ковид) :mrgreen:

а впрочем как хотите, так и награждайте
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:33

  prodigy написав:Как это в правилах не учли? еще когда Витл здесь был говорили, что кто пропустил, может голосовать , но на победу за квартал не претендует

п.с. у нас конечно не "Формула-1", и не Кубок Мира по биатлону(или лыжам), но этапы "соревнований" пропускать нельзя (если только не травма, или ковид) :mrgreen:

а впрочем как хотите, так и награждайте


Давно було, можливо й так.
Пам'ятаю лише, що якусь хитру формулу придумали для пропустивших для коефіцієнту.
Так знайдіть і підніміть цитату Вітл.
Вам же вигідно.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:02

  10/9/9 написав:
  prodigy написав:Как это в правилах не учли? еще когда Витл здесь был говорили, что кто пропустил, может голосовать , но на победу за квартал не претендует

п.с. у нас конечно не "Формула-1", и не Кубок Мира по биатлону(или лыжам), но этапы "соревнований" пропускать нельзя (если только не травма, или ковид) :mrgreen:

а впрочем как хотите, так и награждайте


Давно було, можливо й так.
Пам'ятаю лише, що якусь хитру формулу придумали для пропустивших для коефіцієнту.
Так знайдіть і підніміть цитату Вітл.
Вам же вигідно.


мне не выгодно...просто будет приятно (если что )

на 2м курсе сдавали философию...
препод говорит: кому хватит 4ки несите сразу зачетки, кому нужна 5ка-тяните билет.(из 30 человек 10(будущих красно дипломников) пошли тянуть
билеты, пока готовились отвечать препод быстренько поставил остальным четверки, потом в течении часа опросил "отличников" и как бы готов был уйти и тут прибегает один опоздавший (говорит: я иногородний , январь , гололед ...извините что опоздал),
препод говорит, ты не опоздал, ты успел(я ведь еще здесь) и ставит ему пятерку, народ замычал "а за что ему пятерку", а препод :"мелочь, а человеку будет приятно"(С)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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  #<1 ... 1680168116821683
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