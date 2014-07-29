ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Сер 16 гру, 2020 19:02

10/9/9 написав: prodigy написав: Как это в правилах не учли? еще когда Витл здесь был говорили, что кто пропустил, может голосовать , но на победу за квартал не претендует



п.с. у нас конечно не "Формула-1", и не Кубок Мира по биатлону(или лыжам), но этапы "соревнований" пропускать нельзя (если только не травма, или ковид)



а впрочем как хотите, так и награждайте Как это в правилах не учли? еще когда Витл здесь был говорили, что кто пропустил, может голосовать , но на победу за квартал не претендуетп.с. у нас конечно не "Формула-1", и не Кубок Мира по биатлону(или лыжам), но этапы "соревнований" пропускать нельзя (если только не травма, или ковид)а впрочем как хотите, так и награждайте



Давно було, можливо й так.

Пам'ятаю лише, що якусь хитру формулу придумали для пропустивших для коефіцієнту.

Так знайдіть і підніміть цитату Вітл.

Вам же вигідно. Давно було, можливо й так.Пам'ятаю лише, що якусь хитру формулу придумали для пропустивших для коефіцієнту.Так знайдіть і підніміть цитату Вітл.Вам же вигідно.

мне не выгодно...просто будет приятно (если что )на 2м курсе сдавали философию...препод говорит: кому хватит 4ки несите сразу зачетки, кому нужна 5ка-тяните билет.(из 30 человек 10(будущих красно дипломников) пошли тянутьбилеты, пока готовились отвечать препод быстренько поставил остальным четверки, потом в течении часа опросил "отличников" и как бы готов был уйти и тут прибегает один опоздавший (говорит: я иногородний , январь , гололед ...извините что опоздал),препод говорит, ты не опоздал, ты успел(я ведь еще здесь) и ставит ему пятерку, народ замычал "а за что ему пятерку", а препод :"мелочь, а человеку будет приятно"(С)