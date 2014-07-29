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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1681168216831684
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:59

27.84
Striker
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на 31/12 28,12
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27.99
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.00
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27,95 на конец года.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:04

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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:59

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Faceless
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