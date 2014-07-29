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Додано: Чет 17 гру, 2020 18:46
на 31/12 28,12
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27.99
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.00
а шо делать?
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
27,95 на конец года.
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