|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:59
27.84
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1274
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:46
на 31/12 28,12
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6328
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2641 раз.
- Подякували: 1932 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30
27.99
-
Mayag
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 09.01.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49
28.00
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6205
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4932 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49
27,95 на конец года.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28337
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1187 раз.
- Подякували: 6835 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:04
27.93 на 31.12
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19513
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4667 раз.
- Подякували: 7409 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:59
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28337
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1187 раз.
- Подякували: 6835 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:43
стр.1682 я давал прогноз до конца года 28,5.
а в таблице меня нет.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5206
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:07
Игорь Алексеевич написав:
стр.1682 я давал прогноз до конца года 28,5.
а в таблице меня нет.
Приношу извинения, пропустил. Добавлю
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28337
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1187 раз.
- Подякували: 6835 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|