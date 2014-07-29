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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1682168316841685>
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:59

27.84
Striker
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на 31/12 28,12
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27.99
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28.00
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27,95 на конец года.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:04

27.93 на 31.12
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:59

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:43

стр.1682 я давал прогноз до конца года 28,5.
а в таблице меня нет. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:07

  Игорь Алексеевич написав:стр.1682 я давал прогноз до конца года 28,5.
а в таблице меня нет. :roll:

Приношу извинения, пропустил. Добавлю
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:55

  Vitl написав:- число - последний рабочий день перед 15м или 30-31м числом, в феврале перед 14м или 28-29м.
- время голосования до конца суток в течении двух дней после очередного этапа
- время сбора результатов 15_00
- попытка одна, редактирование не допускается, следите внимательно
- источник Кити групп (количество городов ?), запасные источники в случае неработоспособности Кити ?
- медаль за общую победу в квартале
- оценка пропущенных этапов по установленному Фейслесом правилу (точно уже не помню)

Последняя редакция правил
Это касательно алгоритма штрафов за пропуски
  Faceless написав:Касательно обновления правил расчета абсолютного рейтинга.
Почитал предложения и подумал что можно сделать.
Итого предложение такое:
Если по какому-то закрытому этапу прогноз отсутствует, то делается проверка - это этап до начала участия или после (т.е. был ли хоть один прогноз со старта конкурса).
- если прогнозов еще не было - берется средняя погрешность
- если прогнозы были, то я рассчитываю коэффициент - [количество пропущенных этапов до данного] делится на [количество этапов вообще до данного], коэффициент умножается на разницу между средней и максимальной погрешностью за этот этап + добавляется средняя погрешность за этот этап.
Для примера, у Траста за пропуск по втором этапе получится коэффициент 0.5, у Очкарика за пропуск в третьем - 0.33(3), за пропуск в четвертом - 0.5, если пропустит пятый - 0.6. А если пропуски допустит тот, кто вступил позже, например yurko81, ему засчитаются и пропущенный первый и пропущенный пятый - соответственно, каждый пропуск для тех, кто вступил в конкурс не с самого начала, будет более критичен.
Разница между средней и максимальной погрешностью, умноженная на коэффициент + средняя погрешность гарантирует, что штраф не окажется слишком маленьким (он всегда будет больше средней погрешности)

Голосуем. Так как завтра надо выложить табличку с результатами, было бы неплохо сразу же и внести правки в алгоритм


На следующий год, предлагаю:
- расширить базу курсов, добавлю онлайн-курсы от коллеги mustbe.
- можно доработать правила касательно пропусков. Явно указать - потерю возможности занять 1 место за квартал или за этап в случае пропуска, ну или допускать для победы за квартал один пропуск. Приветствуются аргументы и предложения

То, как будет в этом году, посмотрим по результатам, и тоде не помешает публично обсудить
Faceless
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