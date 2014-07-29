ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал
если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:03
если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал
если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25
Увы, ранее обсуждалось, что смена прогноза только в течение суток, иначе это вылядит нечестно относительно других участников. Давать ли прогноз сильно заранее - личное решение каждого
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