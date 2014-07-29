ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал
если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:03
если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал
если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25
Увы, ранее обсуждалось, что смена прогноза только в течение суток, иначе это вылядит нечестно относительно других участников. Давать ли прогноз сильно заранее - личное решение каждого
Додано: Нед 20 гру, 2020 10:29
1) Якось раніше не звертав увагу, як онлайн реагує на зміни курсу,
треба подивитись, якщо оперативно, можна додати,
якщо через декілька годин або тупо нема обміну зависла система тощо - навіщо тоді додавати зайву похибку.
Пропоную в останньому турі поза конкурсом вказати ці онлайн курси на 15:00, подивимось, якщо адекватні, можна спробувати.
2) Зараз ситуація яка,
навіть якщо пропущено 4-ри тури, але виграно 5-й тур з похибкою 0 коп, - це дає підсумкове 1 місце за 5 турів.
Вважаю, це не є правильно.
Пропоную просто штрафувати за кожен пропущений тур показниками останнього місця в цьому турі - просто і сердито.
При цьому залишаються якісь шанси і на перше підсумкове місце за квартал, при умові, що пропусків мінімум, а прогнози точні.
Наприклад, якби моя пропозиція була застосована до теперішньої таблиці, призові місця займали б учасники без пропусків.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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