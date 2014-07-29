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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1682168316841685
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:03

если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал

если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25

  proftpd66 написав:если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал

если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8

Увы, ранее обсуждалось, что смена прогноза только в течение суток, иначе это вылядит нечестно относительно других участников. Давать ли прогноз сильно заранее - личное решение каждого
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:29

  Faceless написав:
На следующий год, предлагаю:
- расширить базу курсов, добавлю онлайн-курсы от коллеги mustbe.
- можно доработать правила касательно пропусков. Явно указать - потерю возможности занять 1 место за квартал или за этап в случае пропуска, ну или допускать для победы за квартал один пропуск. Приветствуются аргументы и предложения

То, как будет в этом году, посмотрим по результатам, и тоде не помешает публично обсудить


1) Якось раніше не звертав увагу, як онлайн реагує на зміни курсу,
треба подивитись, якщо оперативно, можна додати,
якщо через декілька годин або тупо нема обміну зависла система тощо - навіщо тоді додавати зайву похибку.
Пропоную в останньому турі поза конкурсом вказати ці онлайн курси на 15:00, подивимось, якщо адекватні, можна спробувати.

2) Зараз ситуація яка,
навіть якщо пропущено 4-ри тури, але виграно 5-й тур з похибкою 0 коп, - це дає підсумкове 1 місце за 5 турів.

Вважаю, це не є правильно.

Пропоную просто штрафувати за кожен пропущений тур показниками останнього місця в цьому турі - просто і сердито.

При цьому залишаються якісь шанси і на перше підсумкове місце за квартал, при умові, що пропусків мінімум, а прогнози точні.

Наприклад, якби моя пропозиція була застосована до теперішньої таблиці, призові місця займали б учасники без пропусків.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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