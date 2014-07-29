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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:03
если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал
если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8
Номер SIP
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/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:25
proftpd66 написав:
если можно, мне обновите 27.25 так какой как я вчера написал
если честно не знаю какой курс. рассчитываю даже 26.8
Увы, ранее обсуждалось, что смена прогноза только в течение суток, иначе это вылядит нечестно относительно других участников. Давать ли прогноз сильно заранее - личное решение каждого
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Faceless
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:29
Faceless написав:
На следующий год, предлагаю:
- расширить базу курсов, добавлю онлайн-курсы от коллеги mustbe
.
- можно доработать правила касательно пропусков. Явно указать - потерю возможности занять 1 место за квартал или за этап в случае пропуска, ну или допускать для победы за квартал один пропуск. Приветствуются аргументы и предложения
То, как будет в этом году, посмотрим по результатам, и тоде не помешает публично обсудить
1) Якось раніше не звертав увагу, як онлайн реагує на зміни курсу,
треба подивитись, якщо оперативно, можна додати,
якщо через декілька годин або тупо нема обміну зависла система тощо - навіщо тоді додавати зайву похибку.
Пропоную в останньому турі поза конкурсом вказати ці онлайн курси на 15:00, подивимось, якщо адекватні, можна спробувати.
2) Зараз ситуація яка,
навіть якщо пропущено 4-ри тури, але виграно 5-й тур з похибкою 0 коп, - це дає підсумкове 1 місце за 5 турів.
Вважаю, це не є правильно.
Пропоную просто штрафувати за кожен пропущений тур показниками останнього місця в цьому турі - просто і сердито.
При цьому залишаються якісь шанси і на перше підсумкове місце за квартал, при умові, що пропусків мінімум, а прогнози точні.
Наприклад, якби моя пропозиція була застосована до теперішньої таблиці, призові місця займали б учасники без пропусків.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:23
Faceless написав: Vitl написав:
- число - последний рабочий день перед 15м или 30-31м числом, в феврале перед 14м или 28-29м.
- время голосования до конца суток в течении двух дней после очередного этапа
- время сбора результатов 15_00
- попытка одна, редактирование не допускается, следите внимательно
- источник Кити групп (количество городов ?), запасные источники в случае неработоспособности Кити ?
- медаль за общую победу в квартале
- оценка пропущенных этапов по установленному Фейслесом правилу (точно уже не помню)
Последняя редакция правил
Это касательно алгоритма штрафов за пропуски
Faceless написав:
Касательно обновления правил расчета абсолютного рейтинга.
Почитал предложения и подумал что можно сделать.
Итого предложение такое:
Если по какому-то закрытому этапу прогноз отсутствует, то делается проверка - это этап до начала участия или после (т.е. был ли хоть один прогноз со старта конкурса).
- если прогнозов еще не было - берется средняя погрешность
- если прогнозы были, то я рассчитываю коэффициент - [количество пропущенных этапов до данного] делится на [количество этапов вообще до данного], коэффициент умножается на разницу между средней и максимальной погрешностью за этот этап + добавляется средняя погрешность за этот этап.
Для примера, у Траста за пропуск по втором этапе получится коэффициент 0.5, у Очкарика за пропуск в третьем - 0.33(3), за пропуск в четвертом - 0.5, если пропустит пятый - 0.6. А если пропуски допустит тот, кто вступил позже, например yurko81, ему засчитаются и пропущенный первый и пропущенный пятый - соответственно, каждый пропуск для тех, кто вступил в конкурс не с самого начала, будет более критичен.
Разница между средней и максимальной погрешностью, умноженная на коэффициент + средняя погрешность гарантирует, что штраф не окажется слишком маленьким (он всегда будет больше средней погрешности)
Голосуем. Так как завтра надо выложить табличку с результатами, было бы неплохо сразу же и внести правки в алгоритм
На следующий год, предлагаю:
- расширить базу курсов, добавлю онлайн-курсы от коллеги mustbe
.
- можно доработать правила касательно пропусков. Явно указать - потерю возможности занять 1 место за квартал или за этап в случае пропуска, ну или допускать для победы за квартал один пропуск. Приветствуются аргументы и предложения
То, как будет в этом году, посмотрим по результатам, и тоде не помешает публично обсудить
лучшее-враг хорошего:
-онлайн курсы не нужны от mustbe
-пропуски лишают права на итоговую победу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:27
prodigy написав:
-онлайн курсы не нужны от mustbe
почему нельзя просто по межбанку?
у всех пластинка заела в 2014-2015 году?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:42
а шо столько кипиша? то справедливость при подсчётах им не нужна, пусть будет как раньше, а тут вдруг сразу меняй правила
а шо делать?
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:12
prodigy написав:
-онлайн курсы не нужны от mustbe
Можно и не от Мастби. Даже ТАС и Альфу добавить (а может еще и Моно с Приватом) - они достаточно оперативны, и курсы довольно адекватны, и не будет претензий, что вся оценка только по обменкам
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Faceless
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:50
Faceless написав: prodigy написав:
-онлайн курсы не нужны от mustbe
Можно и не от Мастби. Даже ТАС и Альфу добавить (а может еще и Моно с Приватом) - они достаточно оперативны, и курсы довольно адекватны, и не будет претензий, что вся оценка только по обменкам
ok. agree
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:53
Предлагаю сыграть на деньги
новый тип прогнозов не нада делать, а на основе этого
можно за серию прогнозов, за квартал, а можно за 1 прогноз
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Сер 23 гру, 2020 01:24
proftpd66 написав:
Предлагаю сыграть на деньги
новый тип прогнозов не нада делать, а на основе этого
можно за серию прогнозов, за квартал, а можно за 1 прогноз
Ну, предлагайте ставки.
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Faceless
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