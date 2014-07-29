ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

надо коллективно решить.
Никто не хочет больше?
можно на 100-200грн. с участника.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:09
надо коллективно решить.
Никто не хочет больше?
можно на 100-200грн. с участника.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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