ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

надо коллективно решить.
Никто не хочет больше?
можно на 100-200грн. с участника.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 21:09
надо коллективно решить.
Никто не хочет больше?
можно на 100-200грн. с участника.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:14
Я бы поучаствовал, те же 100 или 200 грн норм. С Чаем уже как-т оорганизовывали подобное, но ажиотажа не было. Просто, если не все участники согласятся, будет нечестно.
Ну, и кто-то должен взять на себя роль "банка", дать номер карты для зачислений и честное слово
Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:14
27.58 на 15.01
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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