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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1683168416851686
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:09

  Faceless написав:
proftpd66 написав:Предлагаю сыграть на деньги :) новый тип прогнозов не нада делать, а на основе этого :) можно за серию прогнозов, за квартал, а можно за 1 прогноз :)
Ну, предлагайте ставки.


надо коллективно решить.

Никто не хочет больше?

можно на 100-200грн. с участника.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:14

  proftpd66 написав:
  Faceless написав:Ну, предлагайте ставки.


надо коллективно решить.

Никто не хочет больше?

можно на 100-200грн. с участника.

Я бы поучаствовал, те же 100 или 200 грн норм. С Чаем уже как-т оорганизовывали подобное, но ажиотажа не было. Просто, если не все участники согласятся, будет нечестно.
Ну, и кто-то должен взять на себя роль "банка", дать номер карты для зачислений и честное слово :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:14

27.58 на 15.01
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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