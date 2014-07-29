надо коллективно решить.
Никто не хочет больше?
можно на 100-200грн. с участника.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:09
надо коллективно решить.
Никто не хочет больше?
можно на 100-200грн. с участника.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:14
Я бы поучаствовал, те же 100 или 200 грн норм. С Чаем уже как-т оорганизовывали подобное, но ажиотажа не было. Просто, если не все участники согласятся, будет нечестно.
Ну, и кто-то должен взять на себя роль "банка", дать номер карты для зачислений и честное слово
Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:14
27.58 на 15.01
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
CashBack-150грн для 10человек: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5133871#p5133871 Хозяин системы.
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:42
какие были курсы на 1500?
все пропало
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:35
Припустимо, десь так, як є зараз +, на 15-те, 28,44
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
С новым годом
Клоуны периодически играются на меняйле , подгоняя курс ко времени фиксации 18.00, а после 18:00 удивительным образом их попускает и уже в 10-11 вечера опять бид стал 28.25+-. Как так? . Специально вчера поглядывал на это чудо. Уже неоднократно писал сюда в поддержку с предложением принять какие-то меры против таких шалунов.
И да, там же на той странице евро можно купить по 1.1374 Беру на фсю катлету, скажите только куда подходить .
|