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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1684168516861687>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:09

  Faceless написав:
proftpd66 написав:Предлагаю сыграть на деньги :) новый тип прогнозов не нада делать, а на основе этого :) можно за серию прогнозов, за квартал, а можно за 1 прогноз :)
Ну, предлагайте ставки.


надо коллективно решить.

Никто не хочет больше?

можно на 100-200грн. с участника.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:14

  proftpd66 написав:
  Faceless написав:Ну, предлагайте ставки.


надо коллективно решить.

Никто не хочет больше?

можно на 100-200грн. с участника.

Я бы поучаствовал, те же 100 или 200 грн норм. С Чаем уже как-т оорганизовывали подобное, но ажиотажа не было. Просто, если не все участники согласятся, будет нечестно.
Ну, и кто-то должен взять на себя роль "банка", дать номер карты для зачислений и честное слово :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:14

27.58 на 15.01
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:50

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28,10 на 15.01
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:42

какие были курсы на 1500?
все пропало :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:35

Припустимо, десь так, як є зараз +, на 15-те, 28,44
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

С новым годом :D

Клоуны периодически играются на меняйле , подгоняя курс ко времени фиксации 18.00, а после 18:00 удивительным образом их попускает и уже в 10-11 вечера опять бид стал 28.25+-. Как так? . Специально вчера поглядывал на это чудо. Уже неоднократно писал сюда в поддержку с предложением принять какие-то меры против таких шалунов.

Зображення

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

И да, там же на той странице евро можно купить по 1.1374 Беру на фсю катлету, скажите только куда подходить . :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:06

Короче, шеф, усьо пропало,
в правилах треба прописати, що робити, якщо забули зафіксувати курс на дату.
Наприклад наступного дня в цей же час тощо.

https://obmen.lviv.ua/ 28.48
https://obmenka24.kiev.ua/ 28.70
https://obmenka.od.ua/ 28.39
https://obmenka.kharkov.ua/ 28.50
https://obmen.dp.ua/ 28.45
https://obmenka.vinnica.ua/ 28.48
https://obmin.chernivtsi.ua/ 28.40
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 28.50
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 28.50

Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.

З Новим Роком!
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.

а с какой радости выключать? все знали, шо нг и под это дело курс буде прыгать. конкурс угадайка называется, в южных регионах часто бува неадекватно низкий и ничо - считается... когда предлагаешь считать средний за 2недели начинают подкалывать, как будто я под себя это сделать хочу :lol: причём не нарушая правил задним числом, как регулярно некоторые желают сча по разным поводам...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:02

  чик написав:
  10/9/9 написав:Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.

а с какой радости выключать? все знали, шо нг и под это дело курс буде прыгать. конкурс угадайка называется, в южных регионах часто бува неадекватно низкий и ничо - считается... когда предлагаешь считать средний за 2недели начинают подкалывать, как будто я под себя это сделать хочу :lol: причём не нарушая правил задним числом, как регулярно некоторые желают сча по разным поводам...


Нєкоториє прогнозували 28,80, потому нєкоторим навіть краще, якщо включити,
але загалом, це ніяк не вплине на місце в таблиці.
Тому, особисто мені, шо включати Київський курс, шо не включати, абсолютно до лампади.

Та й загалом, по пропозиції по різним поводам - це не більше, як поговорити, якщо шо, тому мені воно якось теж до лампади.

Отже, і вас з Новим Роком! :lol:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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