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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 02 січ, 2021 13:43
Сегодня подведу итоги, и предлагаю в качестве исключения прогнозы на 15.01 принимать до 03.01 до конца дня
Киев при проведении итогов, считаю, ичключать не будем
В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата
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Faceless
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Додано: Суб 02 січ, 2021 13:55
чик написав: 10/9/9 написав:
Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.
а с какой радости выключать? все знали, шо нг и под это дело курс буде прыгать. конкурс угадайка называется, в южных регионах часто бува неадекватно низкий и ничо - считается... когда предлагаешь считать средний за 2недели начинают подкалывать, как будто я под себя это сделать хочу
причём не нарушая правил задним числом, как регулярно некоторые желают сча по разным поводам...
не совсем так...надо смотреть обе точки, на Дмитриевской курс был 28,55, но на Б.Василькивской 28,70 (я в таких случаях ориентируюсь на курс ул. Дмитриевской)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:10
Faceless написав:
В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата
У Привата неадекватные курсы, зачем его сюда тащить? Альфы и ТАСа хватит с головой.
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Striker
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:25
Striker написав: Faceless написав:
В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата
У Привата неадекватные курсы, зачем его сюда тащить? Альфы и ТАСа хватит с головой.
Я сам юзаю только Альфу и ТАС, но Привад думал оставить как очень распространенный. Тем более его вес будет всего 1/12
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Faceless
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:55
Faceless написав: Striker написав: Faceless написав:
В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата
У Привата неадекватные курсы, зачем его сюда тащить? Альфы и ТАСа хватит с головой.
Я сам юзаю только Альфу и ТАС, но Привад думал оставить как очень распространенный. Тем более его вес будет всего 1/12
на Приват уже давно не ориентир для курсов (типа Райфайзен или Укрсиб)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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