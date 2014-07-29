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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1684168516861687
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Сегодня подведу итоги, и предлагаю в качестве исключения прогнозы на 15.01 принимать до 03.01 до конца дня
Киев при проведении итогов, считаю, ичключать не будем

В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:55

  чик написав:
  10/9/9 написав:Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.

а с какой радости выключать? все знали, шо нг и под это дело курс буде прыгать. конкурс угадайка называется, в южных регионах часто бува неадекватно низкий и ничо - считается... когда предлагаешь считать средний за 2недели начинают подкалывать, как будто я под себя это сделать хочу :lol: причём не нарушая правил задним числом, как регулярно некоторые желают сча по разным поводам...


не совсем так...надо смотреть обе точки, на Дмитриевской курс был 28,55, но на Б.Василькивской 28,70 (я в таких случаях ориентируюсь на курс ул. Дмитриевской)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:10

  Faceless написав:В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата

У Привата неадекватные курсы, зачем его сюда тащить? Альфы и ТАСа хватит с головой.
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Striker написав:
  Faceless написав:В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата

У Привата неадекватные курсы, зачем его сюда тащить? Альфы и ТАСа хватит с головой.
Я сам юзаю только Альфу и ТАС, но Привад думал оставить как очень распространенный. Тем более его вес будет всего 1/12
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:55

  Faceless написав:
Striker написав:
  Faceless написав:В этом году, кроме курсов обменок будут также курсы онлайн продажи Альфы, ТАСа и Привата

У Привата неадекватные курсы, зачем его сюда тащить? Альфы и ТАСа хватит с головой.
Я сам юзаю только Альфу и ТАС, но Привад думал оставить как очень распространенный. Тем более его вес будет всего 1/12


на Приват уже давно не ориентир для курсов (типа Райфайзен или Укрсиб)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:57

Зображення

Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 1 копійки
ІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 19 копійок
ІІІ місце - proftpd66 з похибкою трохи менше 24 копійок

Переможець за абсолютним рейтингом за четвертий квартал 2020 - proftpd66 з середньою похибкою 19.78 копійки.
ІІ місце - clientage з похибкою трохи менше 26 копійок
ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи менше 27 копійок і перемогами у трьох етапах

Медаль для proftpd66 буде найближчим часом.

Прогнози на 15.01 приймаються до кінця дня 03.01
Зміни у конкурсі:
[*] до курсів додаються курси онлайн обміну Альфи й ТАСкомбанку
[*] для всіх пропусків у кварталі застосовується однаковий штраф при врахуванні у абсолютному рейтингу - такий, як раніше був для пропусків між прогнозами - середнє між максимальною й середньою похибкою учасників в цьому етапі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:59

28.30
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:13

  10/9/9 написав:Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.


там (на сайте) есть график курса.
они всегда на "ночное время" устанавливают в Киеве "неадекватный курс".
эта менялка работает 24 часа.
последний курс до того как ониустановили этот "завышенный курс был вполне адекватный 28,49.
З.Ы.
мой прогноз на середину января 28,80
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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