ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

10/9/9 написав:Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.
а с какой радости выключать? все знали, шо нг и под это дело курс буде прыгать. конкурс угадайка называется, в южных регионах часто бува неадекватно низкий и ничо - считается... когда предлагаешь считать средний за 2недели начинают подкалывать, как будто я под себя это сделать хочу причём не нарушая правил задним числом, как регулярно некоторые желают сча по разным поводам...
не совсем так...надо смотреть обе точки, на Дмитриевской курс был 28,55, но на Б.Василькивской 28,70 (я в таких случаях ориентируюсь на курс ул. Дмитриевской)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу: І місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи більше 1 копійки ІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 19 копійок ІІІ місце - proftpd66 з похибкою трохи менше 24 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за четвертий квартал 2020 - proftpd66 з середньою похибкою 19.78 копійки. ІІ місце - clientage з похибкою трохи менше 26 копійок ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою трохи менше 27 копійок і перемогами у трьох етапах
Медаль для proftpd66 буде найближчим часом.
Прогнози на 15.01 приймаються до кінця дня 03.01 Зміни у конкурсі: [*] до курсів додаються курси онлайн обміну Альфи й ТАСкомбанку [*] для всіх пропусків у кварталі застосовується однаковий штраф при врахуванні у абсолютному рейтингу - такий, як раніше був для пропусків між прогнозами - середнє між максимальною й середньою похибкою учасників в цьому етапі
10/9/9 написав:Київський курс неадекватний, тому на сьогоднішній раз можна виключити зі списку, якщо шо.
там (на сайте) есть график курса. они всегда на "ночное время" устанавливают в Киеве "неадекватный курс". эта менялка работает 24 часа. последний курс до того как ониустановили этот "завышенный курс был вполне адекватный 28,49. З.Ы. мой прогноз на середину января 28,80