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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 17:52

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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 23:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

с ентой криптой, праздниками и болячками забыл про прогноз. в последнее время мажу, бо невольно ориентируюсь на курс покупки, сдаю на хлебушек, а кода нужно было покупать угадывал, бо смотрел на курс продажи - оправдание для себе :roll:
28.50 - эт тоже для себе...
а шо делать?
чик
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