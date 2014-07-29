|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 03 січ, 2021 20:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.5
Додано: Нед 03 січ, 2021 23:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
На середину января 28.65
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
с ентой криптой, праздниками и болячками забыл про прогноз. в последнее время мажу, бо невольно ориентируюсь на курс покупки, сдаю на хлебушек, а кода нужно было покупать угадывал, бо смотрел на курс продажи - оправдание для себе
28.50 - эт тоже для себе...
а шо делать?
|