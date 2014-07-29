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Додано: Нед 03 січ, 2021 20:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
28.5
Додано: Нед 03 січ, 2021 23:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
На середину января 28.65
Додано: Вів 05 січ, 2021 15:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
с ентой криптой, праздниками и болячками забыл про прогноз. в последнее время мажу, бо невольно ориентируюсь на курс покупки, сдаю на хлебушек, а кода нужно было покупать угадывал, бо смотрел на курс продажи - оправдание для себе
28.50 - эт тоже для себе...
а шо делать?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:17
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:04
А по какому времени по правилам определяется курс для подведения итогов? 15:00? Просто на 17:00 курс может быть ещё выше и в банках, и в обменках.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 15 січ, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:05
Добавлю:
Альфа (онлайн) - 28,25
ТАС (онлайн) - 28,27
Средний курс - 28,2555
Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу:
І місце - Striker з похибкою трохи більше 4 копійок
ІІ місце - AlexTk з похибкою трохи більше 12 копійок
ІІІ місце - yurko81 з похибкою трохи менше 16 копійок
Прогнози на кінець січня приймаються до кінця дня 17 числа
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