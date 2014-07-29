ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:42
28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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