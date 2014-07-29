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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1686168716881689
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:42

28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:34

Faceless
спс, шо внесли в голосовалку, постараюсь оправдать доверие :) и оставлю 28.50
а шо делать?
чик
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Модератори: Ірина_, Модератор

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