ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:42
28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:34
Faceless
спс, шо внесли в голосовалку, постараюсь оправдать доверие и оставлю 28.50
а шо делать?
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:37
28,55 на 31.01.21г.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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