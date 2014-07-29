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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1686168716881689
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:42

28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:34

Faceless
спс, шо внесли в голосовалку, постараюсь оправдать доверие :) и оставлю 28.50
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:41

Сорри, провтыкал прошлый раз :(
28.31
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:50

28.35 на 31.01
Housane
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:37

28,55 на 31.01.21г.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:52

28.38 на 31 января
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:00

За крок до перевороту думок ©

Христос народився!

Ну що, може мені "трєхнуть старіной" :) і спробувати теж попрогнозувати/повангувати?
А то я цілий минулий рік не брав участі у цьому "проекті", а лише позаминулоріч!(і, наче, частенько займав 1-2-3-тє місце) ;)

Тож, для початку, сам для себе виставляю умови :) - якщо я цим першим своїм прогнозом не ввійду у першу трійку лідерів - я НЕ буду далі продовжувати участь!

Тож, хоч останім часом, все більше і більше цікавлюсь нерухомістю, а менше курсом, але.... спробую:
На 31/01/2021р. курс долярчика :) має наблизитись до 28,27
(зіграю трішки на пониження)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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