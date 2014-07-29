28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:42
28,52
стрімкого зростання не хотілося б (хоча касандр вистачає),
ймовірно трохи вгору на кінець місяця (традиційно),
але це не точно (буде коливатись),
але нижче - навряд (а якщо, то здивуюсь).
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:34
Faceless
спс, шо внесли в голосовалку, постараюсь оправдать доверие и оставлю 28.50
а шо делать?
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:37
28,55 на 31.01.21г.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:00
За крок до перевороту думок ©
Христос народився!
Ну що, може мені "трєхнуть старіной" і спробувати теж попрогнозувати/повангувати?
А то я цілий минулий рік не брав участі у цьому "проекті", а лише позаминулоріч!(і, наче, частенько займав 1-2-3-тє місце)
Тож, для початку, сам для себе виставляю умови - якщо я цим першим своїм прогнозом не ввійду у першу трійку лідерів - я НЕ буду далі продовжувати участь!
Тож, хоч останім часом, все більше і більше цікавлюсь нерухомістю, а менше курсом, але.... спробую:
На 31/01/2021р. курс долярчика має наблизитись до 28,27
(зіграю трішки на пониження)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Тоже оставлю 28.5
Додано: Нед 17 січ, 2021 18:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поставлю 28.45
Не думаю, что стоит ожидать продолжения недавнего снижения курса, потому просто скорректирую предыдущий прогноз
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